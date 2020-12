RIETI - Sembra lontano il tempo in cui i consigli comunali e le commissioni consiliari si facevano in presenza. Dal coronavirus in poi le sedute sono ormai tutte in remoto. Il Messaggero ha stilato una classifica delle presenze dei consiglieri alla vita politica di Palazzo di città. La graduatoria è stata possibile realizzarla grazie al fatto che il Comune ha pubblicato l’elenco dei gettoni percepiti dai 32 consiglieri per le sedute dell’assise comunale (da gennaio a novembre) e per le commissioni consiliari (da gennaio ad agosto 2020). È da precisare che un gettone di presenza equivale a 29,29 euro a seduta (importo deciso da una delibera di luglio del 2012) più altri 14,94 di trattenute Irap. Ed allora ecco la classifica. Moreno Imperatori, capogruppo “Cambiamo Con Toti”, si posiziona al vertice della classifica con 43 presenze tra consiglio e commissioni e ha percepito una somma di 1.366 euro lordi. La seconda posizione è in condomino tra il pentastellato Roberto Casanica e Stefano Eleuteri (Fdi): sono 36 le presenze (1.144euro) per i due consiglieri. La medaglia di bronzo va al renziano Giosuè Calabrese che però la deve condividere con il socialista Carlo Ubertini e il meloniano Antonio Tosoni, 32 presenze e 1.116 euro per i tre esponenti politici. Affollata la metà della classifica. Si va dal capogruppo forzista Ettore Saletti (24 presenze: 762 euro) alla leghista Angela Di Marco (23 presenze: 730 euro). Tallonano con 21 presenze la “civica” Letizia Rosati, Francesco Forgini (Fdi) e l’ex Carroccio oggi gruppo misto Andrea Sebastiani, per tutti e tre il totale dei gettoni di presenza è di 667 euro. Diciannove presenze per Giovanni Ludovisi (Possibile), Fabrizio Di Vittorio (Lega), Morena De Marco (Fdi) e Fabio Nobili (Forza Italia), i quattro consiglieri hanno accumulato un lordo di 603 euro. Seguono i berlusconiani Simone Labonia e Alberta Paris (18 presenze: 572 euro). Appena dopo c’è il dem Enzo Antonacci (17 presenze: 540 euro). Quindici gettoni per il capogruppo Fdi, Matteo Carrozzoni (476 euro). Ex equo per il capogruppo Pd Alessandro Mezzetti e il leghista Roberto Donati (13 gettoni: 413 euro). Dodici presenze per l’ex sindaco Simone Petrangeli per un totale di 381 euro. Ed ecco il fondo della classifica. Dieci presenze per la meloniana Claudia Chiarinelli (317 euro). Seguono gli esponenti di Rieti città futura Elena Leonardi (8 gettoni: 254 euro) e Alessio Angelucci (6 presenze: 190 euro). Cinque presenze per i dem Emiliana Avetti e Domenico Mareri (158 euro). Penultimo posto per l’ex capogruppo Lega e vicepresidente del consiglio (poi dimessosi) Antonio Boncompagni (4 presenze: 127 euro). Maglia nera per Angelo Gregori, il quale però è subentrato al posto dello stesso Boncompagni solo ad agosto scorso.

