RIETI - Servizio a domicilio con consegna libri personalizzata nel capoluogo. Una iniziativa, in un momento difficile vista l'emergenza sanitaria, può magari aiutare chi in questi giorni sta chiuso in casa perché non se la sente di uscire, ha paura oppure sta poco bene.



Succede a Rieti dove la Libreria di via Roma, “Libreria Rieti” Mondadori Bookstore, per le difficoltà del momento, ha organizzato un servizio di consegna a domicilio di libri ordinati per telefono o via mail.



A annunciare questa novità è la libreria stessa che specifica anche «se richiesto dal cliente, il corriere può indossare la mascherina».



Ulteriori informazioni si possono richiedere alla stessa Libreria Rieti tel. 0746491616 mail: libreriarieti@virgilio.it



