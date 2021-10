Consegna farmaci a domicilio, consolidata l'intesa tra Asl di Rieti e Associazione Angeli in moto

Venerdì 1 Ottobre 2021, 15:45

RIETI - Si consolida la fase attuativa del protocollo d’intesa tra l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti e l’Associazione di Volontariato ‘Angeli in Moto’ che garantisce a tutti i pazienti portatori di gravi patologie, la consegna dei farmaci direttamente a domicilio, oltre al ritiro dei piani terapeutici, ausili sanitari e quanto necessario a garantire, in maniera totalmente gratuita, in sicurezza e con rapidità di intervento, la continuità dell’assistenza.

Il servizio è attivo su tutto il territorio della provincia di Rieti. Le prime consegne derivanti dalla collaborazione attivata tra la Asl di Rieti e l’Associazione, sono già giunte a domicilio dei pazienti che ne hanno fatto richiesta.

Le attività svolte dall’Associazione sono gestite da volontari, denominati Angeli in Moto che, condividendo i fini istituzionali dell’Associazione, mettono a disposizione degli altri parte del proprio tempo, delle proprie risorse materiali, professionali e morali, in modo spontaneo e gratuito.

Contando sull’apporto delle proprie sedi territoriali, presenti ad oggi in più di 60 province d’Italia, l’associazione riesce a essere attiva e a disposizione il più capillarmente possibile per chiunque ne facesse richiesta.

Come da normativa vigente, i pazienti portatori di gravi patologie possono accedere a tale servizio, compilando una semplice delega reperibile anche sul sito della Asl di Rieti al link: https://www.asl.rieti.it/fileadmin/user_upload/DELEGA_RITIRO_FARMACO_O_AUSILIO.pdf o in alternativa rivolgendosi al Servizio farmaceutico della Asl di Rieti che risponde ai numeri 0746/278241 Farmaceutica ospedaliera e 0746/278694 Farmaceutica territoriale.