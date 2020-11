Il Coni conferisce a Umberto Fusacchia la Stella d'oro al merito sportivo: «Orgoglioso e onorato»

RIETI - Il Coni ha conferito la Stella d'oro al merito sportivo a Umberto Fusacchia, attuale delegato provinciale della Figc. Il prestigioso riconoscimento si riferisce al 2019 «in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella tua attività dirigenziale», si legge nel documento a firma del presidente Giovanni Malagò.

«Con questa onorificenza l'organizzazione sportiva nazionale, oltre ad attestare le tue capacità e i risultati conseguiti in tale attivita - si legge nel documento del Coni - desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e per l'impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio».

Va ricordato che Umberto Fusacchia è stato arbitro di calcio, presidente dell'Alba Villa Reatina e anche numero uno dei Veterani dello sport reatini.

«Mi congratulo profondamente con te - prosegue la lettera che assegna l'onorificenza - augurando che nel prosieguo dell'attività dirigenziale possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni».

La consegna del prestigioso riconoscimento avverrà appena possibile in una cerimonia organizzata dal comitato territoriale del Coni.

«Rinnovo i miei complimenti e ti invio i miei più affettuosi e sportivi saluti», conclude il documento firmato da Giovanni Malagò.

«Sono orgoglioso e onorato di questo riconoscimento - afferma Fusacchia - che mi dà ulteriori stimoli in questo difficile momento a fare sempre meglio per il bene dello sport reatino».

Ultimo aggiornamento: 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA