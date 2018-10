Ultimo aggiornamento: 12:03

RIETI - Sabato 27 ottobre il centro storico di Rieti ospiterà l’evento “Sport in Piazza 2018”, promosso dal Coni Lazio nell’ambito del progetto “Coni & Regione compagni di sport”.L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti i cittadini, permetterà a quanti vorranno partecipare di praticare numerose discipline sportive, godendo della bellezza del centro storico della Città.L’evento coinvolgerà Piazza Vittorio Emanuele con i suoi portici, Piazza Cesare Battisti, Piazza Mazzini e Piazza Oberdan. Saranno allestite strutture per praticare 22 discipline sportive: tiro a segno, motociclismo, tiro a volo, pentathlon moderno, gonfiabile calci di rigore, canoa, bocce, aeroclub, canottaggio, volley, pallavolo, pallacanestro, ginnastica, judo, calcio, pattinaggio, karate, scacchi, mountain bike, golf, tennis, scherma. Dalle 10 alle 18, qualsiasi cittadino, di qualsiasi età, potrà cimentarsi nella pratica di una o tutte le discipline sportive presenti guidati dai tecnici delle federazioni sportive, enti di promozione e associazioni sportive territoriali coinvolte nell'evento.«Ancora una volta Rieti si conferma Città dello sport – commenta il Consigliere delegato allo Sport del Comune di Rieti, Roberto Donati – siamo onorati di collaborare con CONI e Regione Lazio nell’organizzazione di questo grande evento che, da un lato metterà in risalto la straordinaria ricchezza del nostro centro storico e dall’altro permetterà a centinaia di persone, di ogni età, di divertirsi in tante discipline differenti. Lo abbiamo sempre detto: noi consideriamo lo sport una risorsa straordinaria per il territorio. Iniziative come questa ci aiutano a mantenere viva la nostra grande tradizione sportiva e ad immaginare uno sviluppo economico e sociale futuro legato anche al benessere e all’attività fisica».