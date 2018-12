Ultimo aggiornamento: 14:40

RIETI - Si è svolta ieri pomeriggio, giovedì 13 dicembre, a Magliano Sabina, nella sala consiliare del Comune, la cerimonia di consegna delle Benemerenze Coni relative all’anno 2017. Stelle al merito sportivo a dirigenti e società per il decennale impegno profuso a favore della diffusione dello sport sul territorio e a quegli atleti che con i loro risultati hanno portato lustro alla provincia di Rieti. Nel corso della manifestazione sono stati consegnati riconoscimenti a istituzioni e persone che si sono particolarmente distinte o che hanno collaborato nella realizzazione dei progetti targati Coni e Coni Lazio.«Siamo felici di questa scelta – ha dichiarato il vicesindaco Giulio Falcetta – perché l’impegno dell’amministrazione maglianese sul fronte dello sport è davvero a 360 gradi. Soprattutto nei riguardi dei giovani e della scuola. Abbiamo una polisportiva attivissima e stiamo lavorando sodo per migliorare l’impiantistica; dalla ristrutturazione del palazzetto dello sport al rifacimento del campo di calcio e degli spogliatoi al bocciodromo».«La consegna delle Benemerenze rappresenta un momento al quale teniamo molto – ha precisato il vicepresidente vicario del Coni Lazio Gianpiero Mauretti – serve a rinsaldare i rapporti con il territorio, che per undici mesi ha i vari Coni Point come punto di riferimento, ma che in questo periodo ci vede tutti uniti nel ringraziare chi nel corso dell’anno si è speso a favore della pratica sportiva e chi è stato protagonista di risultati importanti».Alla cerimonia erano presenti il presidente del consiglio comunale Antonello Ruggeri e il delegato del Coni Point reatino Luciano Pistolesi.Le due Stelle d’argento della giornata sono state consegnate al neo rappresentante dell’Ansmes di Rieti Carlo Frutti e a Renzo Micheli, che da queste parti è sinonimo di bocce. Stelle di bronzo al consigliere regionale Cls Fisi Tommaso Ciavatta e a due società sportive radicate da tempo nella provincia come l’Arcieri di Valle Oracola e la Judo Kodokan. Delle 10 Medaglie di bronzo al valore atletico, cinque sono andate all’atletica e nella fattispecie ai campioni italiani Erika Furlani (alto), Giulia Latini e Maria Enrica Spacca (4x100), Stefania Strumillo (disco) e Lorenzo Valentini (4x100 e 4x400). Bronzo anche a Vincenzo Bartolomei (camp. it. tiro di campagna); Luca Urbani (camp. it. Volo a vela); Loranzo Galli (camp. it. ginnastica artistica a sq.); Alessandra Frezza (2^ camp. europeo staffetta) e Francesca Tognetti (5^ nel camp. mondiale a sq.), entrambe del pentathlon.Gli altri riconoscimenti sono andati all’I.C.Casperia, per il progetto Campioni di Fair Play; al comune di Leonessa, per la partecipazione all’Educamp Coni; ad Eva Luna Petrozzi, campionessa interregionale di twirling; alla polisportiva Maglianese, per l’attività solta; a Lorenzo Nesta, campione di bowling; a Carla Camerlengo, ex atleta e fiduciaria Coni e all’I.C.Omnicomprensivo di Magliano Sabina.