RIETI - Il Comitato Coni Lazio e la Regione Lazio hanno firmato un protocollo d’intesa biennale per la promozione dello sport sociale e d’inclusione. Il progetto “Coni & Regione compagni di sport”, riprende l’esperienza dello scorso anno, con oltre 40 eventi organizzati in tutta la regione, per offrire l’opportunità ai cittadini di ogni età, attraverso un’attività di gioco e movimento, di essere coinvolti in stili di vita sani, favorendone al tempo stesso la socializzazione.Con “Sport in Piazza 2018”, verranno proposte oltre 50 discipline sportive nelle piazze simbolo di 12 comuni: da Antrodoco a Nepi, passando per Priverno, Anzio, Gaeta, Ferentino, Cassino, Rieti e Viterbo, e ancora Castel Gandolfo e i Municipi I, II, III e X di Roma Capitale, a fare da quinta alla grande festa dello sport per tutti.«Considero lo sport un elemento indispensabile per il benessere fisico e sociale di una comunità. Il Lazio è una regione in cui l’amore per lo sport è molto radicato. Abbiamo una lunga tradizione sportiva, fatta di società, campioni, migliaia di appassionati. L’obiettivo prioritario che ci siamo dati è di coinvolgere questo mondo, nelle sue diverse componenti, per sostenere la diffusione e l’accessibilità della pratica sportiva a tutti i livelli»«Dopo l’esperienza del 2017 “CONI e Regione, compagni di sport” torna con un respiro biennale perché si tratta di un progetto in cui CONI Lazio e Regione Lazio credono molto. Lo scopo resta quello di promuovere l’accesso e lo sviluppo di un’educazione sportiva alla portata di tutti. Lo sport come diritto fondamentale della persona, che si traduce con l’allargamento di questa esperienza a ogni fascia della popolazione, ma soprattutto quelle più difficili da raggiungere: i minori, i detenuti, le famiglie, gli anziani».