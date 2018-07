RIETI - Torna per il terzo anno l’Educamp di Leonessa targato Coni Lazio, che va ad aggiungersi a quelli già partiti a Ostia (Roma), Sabaudia (Latina) e Monti Cimini (Viterbo). Il comune reatino ospiterà da lunedì prossimo 9 luglio al 4 agosto, per quattro settimane, il centro multidisciplinare sportivo il cui obiettivo principale è di promuove la pratica sportiva, offrendo così continuità nel periodo estivo, alle fascie d’età 6/14 anni. Il tutto con un duplice scopo; da un lato la diffusione del concetto di sport, inteso come strumento fondamentale di crescita personale e collettiva, dall’altro offrire un servizio di elevata valenza sociale alle famiglie.



Tra le circa 80 iscrizioni alla prima settimana, nelle formule “city” e “residenziale”, con soggiorno presso l’hotel Leo, che presenta le strutture adeguate, anche quelle di 30 ragazzi provenienti da Amatrice, Accumoli e Cittareale che, come lo scorso anno, saranno ospiti dell’organizzazione, e parteciperanno così a tutte le attività sportive. Né mancheranno le escursioni, come quella al Fagus Park di Fontenova, ormai un “must” del campus Coni di Leonessa. Tutte le discipline, come sempre, sono affidate a personale specializzato; laureati in scienze motorie, tecnici di federazioni sportive e, novità di quest’anno, grazie all’accordo siglato con il Cai di Leonessa, che ha messo a disposizione una parete attrezzata per l’arrampicata, anche delle guide che una volta alla settimana accompagneranno i ragazzi alla scoperta delle bellezze della montagna, con annessa lezione sulla flora e la fauna dei luoghi.



Tra le attività sportive presenti, da svolgere presso il Centro “Vania Massari”: atletica, badminton, calcio, equitazione, judo, motocross, pallacanestro, pallavolo, palla tamburello, pattinaggio, rugby, scherma, tennis, tiro con l’arco, tiro a segno. E in più un’introduzione allo joga (edu-joga) ed un vero e proprio “viaggio” nei giochi del passato (edu-gioca), grazie a Ludobus, un furgone attrezzato pieno di giochi in legno, costruiti a mano con materiale riciclato. Si tratta di giochi appartenenti a diverse epoche e a varie tradizioni culturali, che piacciono ai bambini, ma anche agli adulti.

