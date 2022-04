Congresso Uil Poste: eletto Pietro Pistoni, in segreteria siederanno Renzo Fiori e Luca Santori

RIETI - Il 10 aprile scorso, nella sala dell’Albergo Ristorante “Da Valerio” in Santa Rufina di Cittaducale si è celebrato XVIII° Congresso della Federazione Provinciale UILPoste di Rieti.

Dopo il saluto gradito del Sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli, sono iniziati i lavori alla presenza del Segretario Nazionale UILPoste Pina Rosa Esposito, del Segretario Generale di Roma e del Lazio Stefano Angelini, del Segretario Generale della CST UIL Alberto Paolucci e dal Vice Presidente del Comitato Sindacale Assicurazione Postalegrafonici Pierangelo Bondielli.

Presiede la collega della Segreteria Regionale di Roma e del Lazio Roberta Piccioni Callieri.

Dopo la relazione letta dal Segretario uscente Pietro Pistoni che si è soffermato con attenzione sulle problematiche che investono il mondo postale nel nostro territorio si è aperto il dibattito con interventi di molti colleghi iscritti presenti che hanno vivacizzato i lavori rendendoli piacevoli e partecipati.

E’ intervenuto poi il Segretario della Camera Sindacale Territoriale UIL di Rieti, Alberto Paolucci che ha ringraziato la struttura provinciale e quella regionale e nazionale per il lavoro svolto in questi anni e soprattutto sulla scelta di mantenere “provinciale” la categoria senza ricorrere ad accorpamenti su altre provincie e perdere così l’autonomia amministrativa e politica.

A seguire ha preso la parola il Segretario Generale Regionale UILPoste di Roma e Lazio, Stefano Angelini, il quale ha esaltato il ruolo del sindacato nelle politiche attive del lavoro che ha permesso e permetterà in futuro assunzioni di personale giovane, tali da colmare i vuoti lasciati dai colleghi usciti dall’Azienda per pensionamento. Non sono mancati i riferimenti alle crisi in atto dalla pandemia alla guerra in Ucraina che hanno sconvolto il mondo e accelerato il processo telematico con l’uso sempre più frequente del lavoro a distanza e un modo nuovo di dialogare tra i lavoratori e l’Azienda ricorrendo all’uso sempre più frequente delle video conferenze a distanza. Altra considerazione del Segretario è quella della sicurezza sui luoghi di lavoro sposando in pieno lo slogan “zero morti sul lavoro” sostenuta dalla UIL Confederale e dal Segretario Generale Pierpaolo Bombardieri.

Prende la parola Pierangelo Bondielli e saluta i tanti amici del territorio lasciando tante considerazioni positive sul ruolo del Comitato Sindacale e le tante coperture assicurative previste per i colleghi impegnati in attività lavorativa, utili e necessarie.

Prima di lasciare la parola per le conclusioni al Segretario Nazionale UILPoste Pina Rosa Esposito la segreteria uscente ha fatto realizzare artigianalmente un gadget con i colori di Poste Italiane raffigurante un orsacchiotto portalettere molto gradito dagli invitati presenti.

A nome della Segreteria Nazionale, Pina, che è molto affezionata alla nostra provincia e viene sempre molto volentieri, con entusiasmo ha ripreso punto per punto la relazione introduttiva e ha attirato l’attenzione sui presenti sulle tante novità in atto in Azienda Poste e il ruolo del Sindacato sempre più centrale e decisivo. Un passaggio non poteva mancare sulla necessità di realizzare un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di settore, in modo da aumentare le tutele anche a chi lavora in tante aziende private che recapitano posta e pacchi e una più alta attenzione alle politiche salariali visto l’inflazione galoppante che oggi rende più deboli i nostri stipendi.

Prima del pranzo, si è provveduto al rinnovo degli organi direttivi della categoria ed è stato riconfermato alla guida del sindacato reatino, per i prossimi quattro anni, Pietro Pistoni, Direttore dell’Ufficio Postale di Rieti Garibaldi e già Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri della UILPoste.

Con lui in segreteria siederanno Renzo Fiori e Luca Santori, tesoriere riconfermata Tiziana Durantini.