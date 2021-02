Aepi Lazio, ecco la rappresentanza della Confederazione

RIETI - Tappa nel Lazio per la Confederazione Aepi- Associazioni Europee di Professionisti e Imprese- che presenta la sua rappresentanza a livello regionale e provinciale. Una serie di appuntamenti istituzionali con la stampa, per presentare i vari coordinatori. Appuntamenti che, tra febbraio e marzo, toccheranno alcuni dei luoghi più significativi, per far conoscere ufficialmente la propria squadra. Competenza, serietà e professionalità il valore aggiunto dei referenti, ai vari livelli.

Aepi, infatti, mette insieme liberi professionisti e micro e piccole imprese, raccogliendone le istanze. Firmataria tra gli altri del patto per l’Export, di un protocollo con Anci- l’Associazione Nazionale Comuni Italiani- e di un altro con Città dell’Olio, ha al centro del suo impegno la valorizzazione delle eccellenze locali e progetti di internazionalizzazione del Made in Italy. «La nostra struttura di respiro internazionale, ma anche nazionale, regionale e provinciale- spiega il presidente Mino Dinoi- ci permette di essere presenti nei vari territori e farci promotori sui tavoli di governo delle esigenze che arrivano dal mondo produttivo». Giusto un anno fa, l’inaugurazione di una sede operativa a Bruxelles.

«In questo momento-continua Dinoi- pensiamo a Recovery Plan e Next Generation: sono l’occasione per investimenti e programmazione. Ma in modo mirato, senza dimenticare l’ascolto reale dei bisogni. Le piccole realtà- continua il presidente- sono il motore pulsante del sistema Paese, per molti anni lontane dalle agende della politica. Invece sono il nostro biglietto da visita nel mondo».



«La Confederazione-afferma la coordinatrice regionale Lazio Rita Palombi- si caratterizza come filo conduttore tra i vari territori e una realtà molto più ampia quale è quella europea». «Il mio ruolo nel Lazio-continua Palombi-sarà quello di mettere a sistema le risorse umane dei territori per cogliere le opportunità per il futuro che arrivano direttamente dall’Europa, dando un aiuto agli operatori economici che vogliono voce e supporto».



Un commento arriva anche dal coordinatore provinciale Davide Basilicata, che dice: «Voglio ringraziare il presidente Dinoi per la fiducia e il sostegno dimostratomi con la nomina a coordinatore provinciale di Rieti e vice coordinatore regionale del Lazio. Sarò al fianco delle imprese e professionisti dei nostri territori ogni giorno e insieme affronteremo le piccole problematiche quotidiane e le grandi sfide che ci attendono, dal Recovery all’internazionalizzazione, dal Made in Italy alla green economy».

È intervenuto anche Giorgio Cavalli, commissario straordinario della Camera di Commercio di Rieti, che così ha spiegato l’importanza della Confederazione:«In questo periodo di crisi, la presenza di una nuova Confederazione tra Associazioni che agisca con un orizzonte europeo rappresenta uno strumento di tutela ulteriore per professionisti ed imprese».



Appuntamento quindi fissato per lunedì 1 marzo alle ore 11 a Rieti, nel corso di una riunione online che verrà trasmessa dalla Camera di Commercio di Rieti. Saranno presenti il commissario straordinario della Camera di Commercio Giorgio Cavalli, il presidente di Aepi Mino Dinoi, i coordinatori regionale Lazio e provinciale Rieti, rispettivamente Rita Palombi e Davide Basilicata.



In tutto, saranno quattro gli appuntamenti nel Lazio, che saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Confederazione Aepi.

