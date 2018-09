Ultimo aggiornamento: 18:08

RIETI - Sconti e promozioni esclusive per chi, una volta scaricata l’app, passa davanti ai negozi aderenti. È reShop, innovativo sistema di marketing di prossimità, ideato dal gruppo giovani di Confcommercio Lazio Nord e sviluppato dalla software house Arianna.ReShop ha vinto, a Cagliari, il premio Innovazione del Sistema 2018.Stefano Manelfi, presidente del gruppo giovani imprenditori, è stato premiato dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, dal direttore generale Francesco Rivolta e dal presidente di Edi Alessandro Micheli che hanno espresso parole di soddisfazione per l’intuizione nel realizzare uno strumento efficace, intuitivo ed innovativo.Al momento reShop è stata diffusa in via sperimentale solo nella rete Rieti C’Entro. “Abbiamo coperto circa un terzo degli esercizi aderenti – commenta Manelfi - speriamo di arrivare quanto prima a distribuirla a tutti”.Soddisfatto anche Leonardo Tosti, presidente di Confcommercio Lazio nord, volato in Sardegna insieme al presidente dell’ente bilaterale Luigi Manzara e al presidente Fida Riccardo Guerci. “A brevissimo – aggiunge Tosti - tutti gli associati di Rieti e Viterbo potranno richiedere l’adesione alla rete di reShop nata nella rete d’impresa Rieti C’Entro, che punta a raggiungere tutto il territorio nazionale. Siamo orgogliosi del grande risultato raggiunto per tutta l’associazione”.