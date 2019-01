© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sviluppo produttivo e turistico del reatino: Confcommercio Lazio Nord incontra i rappresentanti del Parlamento Europeo e della Camera dei Deputati"Sabato 19 Gennaio presso la sede reatina di Confcommercio Lazio Nord - spiega una nota firmata dal presidente di Ascom Confcommercio, Leonardo Tosti - si è tenuto un incontro per lo sviluppo produttivo e turistico del territorio. La Giunta di Confcommercio Lazio Nord composta dal presidente Leonardo Tosti, il Vice Presidente Castellani, il Presidente del Gruppo Giovani Stefano Manelfi, il Presidente di Federalberghi Rieti Michele Casadei, il Presidente delle Agenzie Immobiliari Felice Marchioni, il responsabile delle attività del centro storico Luigi Manzara e lo chef stellato Sandro Serva ha avuto una riunione con i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle al Parlamento Europeo e alla Camera dei Deputati. Con il Vice Presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, l’On. Massimiliano De Toma e l’On Rachele Silvestri si è discusso delle difficoltà legate al post sisma, di infrastrutture e collegamenti, di sviluppo turistico, di misure di salvaguardia per i Borghi, di politiche per l’imprenditoria giovanile. La Giunta reatina ha fatto presente agli Onorevoli che le maggiori problematiche legate alla crescita produttiva e al decollo del turismo sono dovute alla mancata realizzazione di alcune esigenze ritenute prioritarie:Investimenti infrastrutturali su gomma e ferro. Conoscenza approfondita dei Bandi Europei e dell’Europrogettazione.Sostegno all’Università. Sostegno alle start up ad alto contenuto tecnologico. Realizzazione di un polo fieristico specialistico. Progetto unitario di marketing turistico. Gli onorevoli pentastellati, che conoscono bene il nostro territorio, hanno condiviso la nostra analisi e le nostre istanze, impegnandosi a riportarle nelle sedi di competenza".