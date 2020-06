RIETI - «Sosteniamo da sempre la diffusione e l’impiego delle nuove tecnologie come mezzo di sviluppo per incrementare il business delle aziende in tutti i settori del commercio e dei servizi; le nuove abitudini di consumo, determinate dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19, hanno certificato non solo il consolidamento del fenomeno ma, nella prima metà del 2020, ne hanno attestato la crescita intorno al 55% (fonte Netcomm)», inizia così la nota dei Giovani imprenditori di Confcommercio Lazio Nord firmata dal presidente Stefano Manelfi.

«E’ fondamentale dunque che le imprese, anche quelle più a carattere tradizionale, accelerino il passo verso tale orizzonte per dare continuità all’attività commerciale dei negozi fisici, poiché alcuni processi digitali innescati potrebbero rivelarsi una strategia vantaggiosa anche e soprattutto nel post-emergenza e in un’ottica a lungo termine - prosegue la nota - E’ proprio in conseguenza di questo trend che Confcommercio ha attivato una serie di servizi gratuiti per accompagnare le imprese nel percorso della Digital Transformation».

«Nello specifico la partnership con Ebay prevede la possibilità per i nuovi seller di avere un “Negozio Base” gratuito per la durata di 12 mesi (o Negozio Premium per 6 mesi), zero commissioni sul venduto per 3 mesi, formazione online one-to-one. (associati.confcommercio.it/superpromo/ebay/). Parallelamente, attraverso Confcommercio-Edi, è stato attivato il format “Spinta Digitale” che propone, ad associati e non, 3 webinar di cui uno introduttivo e due di approfondimento verticale di circa 2 ore, sul tema del “Retail e Digitale: come superare l’emergenza”. Le imprese - conclude la nota - che seguiranno i webinar live (11 e 25 giugno, 9 luglio) potranno intervenire ponendo domande al docente e calare così le lezioni sulle specifiche esigenze aziendali». (www.ediconfcommercio.it/webinar-retail-e-digitale/).

