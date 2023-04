Anap Confartigianato Rieti dona piante di ulivo ai comuni di Rieti, Cittaducale e Contigliano

RIETI - Nella mattinata di oggi, 4 aprile, Anap Confartigianato, l’associazione degli artigiani pensionati di Rieti, ha donato tre piante di ulivo ai comuni di Rieti, Cittaducale e Contigliano.

L’iniziativa si inserisce nel programma di sensibilizzazione sociale che Confartigianato Persone porta avanti ormai da molti anni, un piccolo contributo che vuole essere uno stimolo di riflessione in considerazione degli obiettivi stabiliti dal G20 di Roma, che prevedono che entro il 2030 occorrerà piantare mille miliardi di alberi per salvare il pianeta.

La scelta dell’ulivo ha ovviamente a che fare non solo con le festività pasquali che si stanno avvicinando, ma vuole essere un tributo alle ricchezze del reatino, ai suoi paesaggi e alla tradizione dell’olivicultura che caratterizza il nostro territorio da sempre. Non solo, per Confartigianato è anche un forte simbolo di attenzione all’ambiente: l’ulivo ha infatti una capacità di assorbimento dell’anidride carbonica sei volte superiore alle altre piante.

Per il Comune di Rieti è intervenuto l’Assessore per la Sostenibilità Ambientale, le Rinnovabili e l’Agricoltura, Giuliano Sanesi, che ha già annunciato che l’ulivo donato da Anap Confartigianato troverà dimora in una scuola della città. Il Sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli ha ringraziato Confartigianato, confermando che l’attenzione all’ambiente sarà un elemento importante di stimolo per le nuove generazioni. Infine anche Paolo Lancia, Sindaco di Contigliano, ha annunciato che la pianta di ulivo verrà piantata in un luogo frequentato da bambini, in modo da rendere questo dono un’occasione per imparare a prendersi cura della nostra terra.

Il progetto di Anap Confartigianato non si conclude oggi. Il Presidente dell’associazione dei pensionati di Confartigianato, Gianfranco Brunelli, ha annunciato che questa iniziativa si replicherà anche l’anno prossimo, confermando l’impegno a tutela del territorio.