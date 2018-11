RIETI - Concorsone in Comune, la lunga battaglia legale con l’amministrazione Cicchetti del comitato dei vincitori e idonei fa segnare un punticino a favore dei concorrenti. Il Tar del Lazio, al quale si erano rivolti in 31 per impugnare delibere di giunta e determine relative alla gestione del personale da marzo in poi, ha stabilito la propria giurisdizione e competenza sul caso e ha fissato al 30 gennaio 2019 l’udienza per la trattazione del ricorso nel merito. Non siamo ancora all’attribuzione di ragioni o torti, ma il Tar ha ritenuto di dover sollecitamente entrare nel merito per definire la controversia a tutela delle ragioni dei ricorrenti.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 9 NOVEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA