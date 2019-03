© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con una bella cornice di pubblico e partecipanti, si sono svolte a Poggio Mirteto, presso l’Istituto comprensivo Bassa Sabina, le premiazioni del concorso-borsa di studio "Attrezzi, arnesi e arredi del passato nel ricordo delle vostre famiglie". La cerimonia si è tenuta alla presenza del Preside Renato Romano Renzi, i membri dell'associazione "Il nuovo Mirto" e della Fondazione Varrone.I bambini hanno realizzato una serie di pregevoli elaborati che facevano riferimento alla Mostra permanente del Museo Arti e Mestieri di stanza a Poggio Mirteto nei locali della ex Pretura. Ed è proprio da questa ricca mostra che i ragazzi hanno potuto conoscere attrezzi e arredi domestici della nostra società rurale del recente passato ed anche attrezzi e strumenti dei quali non conoscevano l’esistenza ne il loro utilizzo nel passato.Hanno partecipato al concorso per l'assegnazione della borsa di studio le seguenti scuole: Scuola Primaria di Cottanello dalla prima alla quinta classe che ha vinto il primo premio dvanti alla Scuola Primaria di Casperia, la Scuola Primaria di Selci e la Scuola Primaria di Poggio Mirteto. I ragazzi premiati erano accompagnati dai loro insegnanti che li hanno seguito nell’intero periodo del Concorso fino alla realizzazione degli elaborati presentati.