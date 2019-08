IL CONCORSO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si chiama “Il Somaro in classe” ed è il primo concorso di poesia satirica, in vernacolo o in lingua, promosso ad Orvinio a cura dell' associazione culturale "Somary International A.P.S." presieduta da Pietro Attilia.Questa associazione nata ad Orvinio ha lo scopo di promuovere cultura ed attività legate al turismo ed al suo sviluppo economico nel territorio. «In poche parole – spiega il presidente - si cerca di non far morire i paesi e non disperdere il patrimonio culturale e storico fin qui posseduto dai nostri piccoli comuni».Sono tre le opere ammesse per ogni singolo autore (massimo 500 caratteri o 30 righe). Gli elaborati dovranno essere presentati entro il 20 agosto, mentre le premiazioni sono previste il 23 agosto alle 17, durante la manifestazione Il Somaro in festa. Il vincitore si aggiudica una vacanza per due in uno Stato estero, premi anche per il secondo e terzo classificato. Il bando del concorso con il regolamento è disponibile su www. concorsi letterari.it – Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi a Pietro Attilia 339.4717368