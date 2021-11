Al via il concorso di poesia "Naturalmente in Versi. La poesia della natura"

RIETI - Poeti di tutte le età, è tempo di farsi avanti e presentare i propri versi. L'occasione è offerta dall'associazione "GonGoff e libera i tuoi versi" che, con la direzione artistica di Valentina Alfei, che è anche l'ideatrice dell'evento, promuove il concorso di poesia "Naturalmente in Versi. La poesia della natura". Tre le categorie in gara: bambini dai 3 ai 10 anni, ragazzi dagli 11 ai 17 anni e adulti dai 18 anni in su. Le poesie andranno inviare entro le 10 dicembre, alle 18. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 19 dicembre, alle 18, nella sala "Palatravaglio" di Vacone. Maggiori informazioni possono essere reperite sulla pagina facebook del concorso o al numero 3387932570.