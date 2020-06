Rieti, torna il concorso MisSposa: lanciato contest online, in palio un posto in finale: «Tanta voglia di rimettersi in gioco»

RIETI - Torna il fascinoso concorso MisSposa edizione 2020. Con la fine del lockdown MisSposa riparte e lancia un contest online, con in palio un posto in finale.



Le selezioni on line

«Dopo la difficile situazione che ha vissuto il nostro Paese e che altri nel mondo stanno ancora vivendo – spiega una delle organizzatrici storiche del Concorso, Martina Tulli di Stimigliano il paese dove lo scorso anno si tenne la finale- dopo la paura e incertezza, dove tutto ciò che prevedeva momenti sociali e di aggregazione, tra cui i concorsi, sfilate ed eventi, erano sospesi, e dove tutt’oggi vi è incertezza sulla ripartenza, noi di MisSposa abbiamo pensato ad un modo per trascorrere il periodo di isolamento, sfoggiando sensualità e originalità ma, soprattutto, la voglia di togliere pigiama e tuta, outfit principale della quarantena. Abbiamo riscontrato tra le partecipanti, tanta voglia di rimettersi in gioco e di sentirsi protagoniste di qualcosa di bello ed unico. Nel frattempo, mentre cerchiamo di riorganizzare il concorso in modo tale da rispettare le normative in materia di contenimento della diffusione del Covid 19 , si è pensato di lanciare il primo contest on-line di MisSposa 2020».



Per la vincitrice un posto in finale

La vincitrice del contest, selezionata dagli autori Milos Eduardo Piraino e Martina Tulli, avrà da subito accesso alla fase finale. A pochi giorni dalla pubblicazione del contest, si registrano già tantissime partecipazioni di donne provenienti da tutta Italia, fatto che dimostra ancora una volta l’apprezzamento del format MisSposa. Il concorso è aperto a tutte le donne di qualsiasi nazionalità, dai 15 ai 39 anni, dalla taglia 38 alla 54, per le sezioni Model e Curvy Model anche concorrenti o vincitrici di altri concorsi nazionali; dai 40 ai 55 anni per la sezione Lady riproposta per il terzo anno.



Le candidature

Per candidarsi è necessario inviare una mail a missposaconcorso@gmail.com indicando: nome, cognome, età, città di residenza, recapito telefonico e allegando 2 fotografie di cui una primo piano e l’altra figura intera. Le candidature potranno essere inviate fino a settembre. Nel frattempo verranno proposti diversi contest per regalare in anticipo posti alla fase finale.



«Capisaldi dell’edizione 2020 saranno i social – spiega Martina Tulli - la maggior parte del concorso infatti si svilupperà sui social, ed è proprio attraverso di essi che vogliamo concentrare la nostra forza, impegno ed estro, aiutando i nostri sponsor e partner ad avere una maggiore visibilità in questa ripartenza, creando approfondimenti che promuovano le loro attività. Come è ben noto MisSposa infatti ha a cuore e da sempre messo in primo piano attraverso i propri eventi la promozione del territorio, delle attività e degli artigiani del settore. Lavoreremo quindi alla progettazione e realizzazione del primo calendario “MisSposa in Sabina” con finalità promozionale e benefica. Per le vincitrici saranno messi in palio prodotti tipici, artigianali, creativi e sartoriali made in Sabina, nonché servizi proposti dalle attività del nostro territorio. Facciamo inoltre appello a quanti leggendo questo articolo vogliano prendervi parte a contattarci tramite posta elettronica o attraverso i nostri canali social».

I canali social del concorso sono facebook e instagram e le votazioni per i contest si trovano sulla pagina ufficiale concorso missposa e presto anche su you tube.

Info: 3391012882 tramite whatsapp.









