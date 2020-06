Rieti, c'è anche il suggestivo borgo di Montasola raccontato da Renato Leti in un libro alla scoperte delle bellezze italiane

RIETI - C’è anche la Sabina col suggestivo borgo di Montasola nel libro che sarà stampato e distribuito nelle principali librerie italiane, anche online, edito dalla storica Dario Flaccovio Editore, che avrà come obiettivo quello di far riesplodere in tutti la gioia di viaggiare nell’Italia post pandemia.



L’iniziativa

Un libro che guarda avanti nato da una iniziativa di Andrea Petroni, creatore del blog di viaggi “volagratis.org” durante la quarantena. Una raccolta intima sui borghi italiani, racconti insoliti e affascinanti che colpiscono la fantasia del viaggiatori e attraggono turisti incuriositi a visitare luoghi. I borghi, perché l’ideatore del progetto è più che mai certo che il turismo ripartirà da lì, saranno proprio i borghi le prime destinazioni immediatamente raggiungibili.



Il concorso

Per selezionare le mete che verranno poi suggerite nel libro è stato indetto un concorso nazionale dedicato ai borghi d’Italia “Racconta il tuo borgo e ripartiamo viaggiando in Italia!”. La partecipazione prevedeva la realizzazione di… “Un “racconto” insolito e affascinante fatto da chi vive o ha vissuto quelle piccole gemme incastonate nel territorio italiano, da nord a sud e tra le isole, tra mare, lago, collina, montagna e pianura, perché proprio i borghi saranno le prime e le più belle destinazioni immediatamente raggiungibili”. I racconti sono stati visionati ed esaminati da una commissione apposita e dei migliaia arrivati al blog ne sono stati scelti 80 che vanno a riempire il libro con questa raccolta intima sui borghi d’Italia.

Tra gli 80 borghi raccontati la commissione ha scelto anche Montasola, con un testo scritto dal Renato Leti (storico collaboratore del Messaggero Rieti), che ha colto l’occasione al volo per far conoscere il suo paese a tutta Italia.

Il libro oggi è già in fase di stampa.

