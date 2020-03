RIETI - In riferimento ai provvedimenti emanati dal Governo circa le misure a contrasto e di contenimento del virus Covid-19, la Camera del Lavoro comunica la sospensione del Concorso Scolastico Provinciale 2019/2020 “ I Giovani e la Memoria, a data da destinarsi.



«Rammaricati - si legge nella nota - Sarà nostro prioritario impegno indicare eventuale nuova data, qualora come d’auspicio, dovessero riaffermarsi le condizioni di normalità nella nostra Regione ed in generale in tutto il Paese».

