© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ottimo risultato per il concorso fotografico locale Wiki Loves Valle del Primo Presepe: 470 le foto in gara, pari a circa il 40% delle foto caricate in tutto il Lazio nella piattaforma Wikimedia Commons in occasione del concorso nazionale Wiki Loves Monuments Italia.Grazie al concorso, i fotografi amatoriali e professionisti hanno dato un grande contributo, perché concedendo le proprie foto con licenza libera Creative Commons permetteranno alle bellezze del territorio della Valle Santa reatina di essere conosciute a livello internazionale.Le fotografie in gara sono state giudicate dalla commissione composta dal Coordinatore Regionale di Wikimedia Italia Gianfranco Buttu, dall’Assessore alla Cultura del Comune di Rieti, prof. Gianfranco Formichetti e dal vescovo Domenico Pompili.La premiazione avrà luogo domenica 20 ottobre presso la Chiesa di San Domenico alle ore 17:30. L’evento si svolgerà in apertura del ciclo di eventi “Il Passo Umile e Lieto”, che vedrà la partecipazione del vescovo Domenico Pompili e di Ambrogio Sparagna e sarà un ulteriore modo per valorizzare la dimensione francescana della Valle. Nel corso della cerimonia saranno esposte le opere finaliste e consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i concorrenti.Wiki Loves Valle del Primo Presepe ha visto anche la partecipazione delle classi VA, VB e VC dell’istituto comprensivo “Marconi - Sacchetti Sassetti”, di alcuni alunni dell’Istituto Magistrale Statale “Elena Principessa di Napoli” e della sezione turistica dell’Istituto Tecnico Economico “Luigi di Savoia”, attraverso un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento.Oltre che su Wikimedia Commons, le foto selezionate dalla giuria saranno pubblicate sulle pagine social della Valle del Primo Presepe. Le immagini faranno inoltre parte del materiale a disposizione del Comune e della Diocesi di Rieti per la produzione di materiale informativo, promozionale o turistico.