LE SEZIONI DEL CONCORSO

RIETI - Un Concorso fotografico "Le facciate raccontano" a Configni. Organizzato dalla Pro loco Rinascita Configni, il premio è giunto quest’anno alla sua terza edizione.Saranno tre le Sezioni nelle quali poter partecipare con i propri scatti: la prima è Le facciate raccontano, tema che da sempre ha interessato grandi fotografi lavorando proprio sui muri che hanno lasciato, fin dalla notte dei tempi, segni e testimonianze. La seconda Sezione speciale è quella dedicata a Le facciate Sabine raccontano; considerando che il concorso riserva una particolare attenzione alle facciate sabine, protagoniste sia della memoria che del cambiamento del territorio laziale, ricco di storia, arte e natura. La terza Sezione è Musica nell’armonia degli spazi, delle forme e dei colori.Per partecipare occorre scaricare il file concorso_fotografico_2019.pdf per leggere le modalità di partecipazione, materiale da presentare e come, criteri di valutazione, premi, contatti. Regolamento sul sito: www.prolocorinascitaconfigni.it . La scadenza per presentare le opere è fissata al 10 agosto prossimo, le premiazioni il 24 agosto alle 17.30