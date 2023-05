Concorso per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri, c'è ancora tempo per presentare le domande

RIETI - È stato pubblicato il bando di concorso per ammissione al 143° corso formativo annuale per 3.763 Allievi Carabinieri. È prevista per il 1° giugno p.v. la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2.611 posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, di età non superiore a ventotto anni;

1.120 posti sono riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età;

32, infine, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Altro requisito, oltre alla cittadinanza italiana, è l’aver conseguito o l’essere in grado di conseguire, entro la fine dell’anno scolastico 2022/2023, il diploma d’istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’accesso alle università (per i candidati già in servizio militare alla data del 31.12.2020 è richiesto, invece, il possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado).

All’atto della presentazione della domanda i candidati hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e per l’impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Il concorso prevede una prova scritta di selezione, le prove di efficienza fisica, l’accertamento dell’idoneità psicofisica e attitudinale e la valutazione dei titoli.

I concorrenti vincitori saranno ammessi al corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri d’assegnazione.

Al termine del corso si è immessi in ruolo con il grado di Carabiniere, con la successiva assegnazione al Reparto.

Una carriera, quella del Carabiniere, formativa e stimolante, che consente l’impiego in tutte le articolazioni dell’Arma, diversificando le proprie esperienze e operando in diversi contesti geografici, sia in Italia che all’estero, acquisendo nuove conoscenze e sperimentando l’impagabile sensazione di sentirsi, ogni giorno, utili alla gente.

Tutte le informazioni di dettaglio sul bando di concorso possono essere reperite sul sito istituzionale www.carabinieri.it e in tutte le Stazioni dell’Arma.