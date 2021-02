Concorso per l’arruolamento degli Ufficiali dei Carabinieri, ancora qualche giorno per partecipare

RIETI - C'è ancora qualche giorno di tempo per partecipare al concorso per l'arruolamento al 203° Corso dell'Accademia Militare di Modena per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. È prevista, infatti, per il 16 febbraio, la scadenza per la presentazione delle domande.

I requisiti per la partecipazione sono l’essere cittadini italiani, l’aver compiuto il 17° anno d’età, senza aver superato il 22° anno alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Possono partecipare coloro che hanno conseguito, ovvero siano in grado di conseguire prima della presentazione al corso, il diploma di scuola secondaria.

I vincitori del concorso verranno formati, per due anni, all’Accademia di Modena e, per i successivi tre, alla Scuola Ufficiali di Roma. All’esito dell’iter addestrativo, gli ufficiali conseguiranno la Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Un percorso altamente formativo e stimolante, all’esito del quale gli Ufficiali verranno impiegati in tutte le articolazioni dell’Arma, diversificando le proprie esperienze e operando in diversi contesti geografici, sia in Italia che all’estero, acquisendo nuove conoscenze e sperimentando l’impagabile sensazione di sentirsi, ogni giorno, utili alla gente.

Tutte le informazioni di dettaglio sul bando di concorso possono essere reperite sul sito istituzionale www.carabinieri.it e in tutte le Stazioni dell’Arma.

