Concorso regionale Birre Preziose, sul podio Birra del Borgo e Birre Maccardi

RIETI - Le reatine Birre Maccardi e Birra del Borgo (con sede legale e diversi locali a Roma ma stabilimenti di produzione a Borgorose) tra le premiate del Concorso “Birre Preziose Premio Roma 2020”, prima edizione del Concorso promosso da Unioncamere Lazio, in collaborazione con le Camere di Commercio della regione tra cui quella di Rieti, e dedicato alle migliori birre della regione, con lo scopo di stimolare la crescita del settore. In particolare Birre Maccardi srls di Rieti ha conquistato con la sua “Pils” il secondo posto nell’ambito della tipologia “birre a bassa fermentazione”, mentre Birra del Borgo srl si è posizionata seconda classificata tra le “birre ad alta fermentazione” con la birra “ReAle Extra”, prima classificata tra le “birre aromatizzate” con la sua “Round Overnight Lamponi”, prima classificata nella sezione “birre con ingredienti da filiera corta” con la birra “Duchessa”, conquistando anche il premio “Migliore birra di interesse per i mercati nazionali ed esteri” sempre con la birra “Duchessa”.

Ad aderire all’iniziativa sono stati 29 tra birrifici e beerfirm (aziende prive di un impianto produttivo di proprietà) provenienti dalle cinque province laziali. Questa la ripartizione territoriale: 6 imprese dalla provincia di Frosinone, 1 da quella di Latina, 4 di Rieti, 16 di Roma, 2 di Viterbo. Ben 76 il numero delle birre (non pastorizzate e/o microfiltrate, così come richiesto da regolamento) in gara nelle diverse categorie previste dal Concorso e giudicate da un panel tecnico di degustazione.

«Siamo molto soddisfatti per i risultati conseguiti dalle nostre birre nell’ambito di questa prima edizione del concorso Birre Preziose che ha visto la partecipazione di un terzo di tutte le imprese regionali del settore», ha dichiarato il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Rieti, Giorgio Cavalli.

«Il settore nella nostra provincia è in costante crescita, con una nuova generazione di imprenditori che sta apportando numerose innovazioni nella produzione di birra, utilizzando prodotti di qualità locali, sperimentando abbinamenti nuovi in grado di attirare un pubblico di appassionati sempre maggiore. – ha aggiunto il Segretario Generale della Camera di Commercio di Rieti, Giancarlo Cipriano - Le birre sono tra le protagoniste anche dei temporary shop che abbiamo avviato in questi giorni e che animeranno il centro storico di Rieti fino al 24 dicembre nell’ambito del progetto PromoRieti cofinanziato da Unioncamere Lazio».

Di seguito l’elenco completo di tutte le birre premiate dalla prima edizione del Concorso “Birre Preziose Premio Roma 2020”:

TIPOLOGIA BIRRE A BASSA FERMENTAZIONE

1° classificato: OXIANA s.r.l. (RM) – Hotbock

2° classificato: Birre Maccardi s.r.l.s. (RI) – Pils

3° classificato: Birra Losa s.r.l. Agricola (LT) – La-Chi

TIPOLOGIA BIRRE AD ALTA FERMENTAZIONE

1° classificato: Rebel’s s.r.l. (RM) – Tropical Bomb

2° classificato: Birra del Borgo s.r.l. (RM) – ReAle Extra

3° classificato: ORMA s.r.l. (RM) – Troppo Forte

TIPOLOGIA BIRRE AROMATIZZATE

1° classificato: Birra del Borgo s.r.l. (RM) – Round Overnight Lamponi

2° classificato: OXIANA s.r.l. (RM) – Comete

3° classificato: Rebel’s s.r.l. (RM) – Sunshine Blanche

TIPOLOGIA BIRRE CON INGREDIENTI DA FILIERA CORTA

1° classificato: Birra del Borgo s.r.l. (RM) – Duchessa

2° classificato: Birrificio Agricolo Artigianale Sancti Benedicti (FR) – Janula

3° classificato: OXIANA s.r.l. (RM) – Doppiopasso

3° classificato: ORMA s.r.l. (RM) – Dea

TIPOLOGIA BIRRE INNOVATIVE

1° classificato: Deep Beer di Francesco Di Palma (FR) – Borders Kill

2° classificato: Birrificio Gladiatore s.r.l. (RM) – Pilsner Gluten Free

3° classificato: OXIANA s.r.l. (RM) – Bernie

MIGLIORE BIRRA PRODOTTA DA GIOVANE IMPRENDITORE

Birrificio Gladiatore s.r.l. (RM) – Pilsner Gluten Free

MIGLIORE BIRRA PRODOTTA DA IMPRESA FEMMINILE

Birrificio Agricolo Artigianale Sancti Benedicti (FR) – Janula

MIGLIORE BIRRA PRODOTTA DA NUOVA IMPRESA

Birrificio Gladiatore s.r.l. (RM) – Pilsner Gluten Free

MIGLIORE BIRRA DI INTERESSE PER I MERCATI NAZIONALI ED ESTERI

Birra del Borgo s.r.l. (RM) – Duchessa

PREMIO DELLA CRITICA

Rebel’s s.r.l. (RM) – Tropical Bomb

