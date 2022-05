Successo nei concorsi musicali dei giovani flautisti del professor Sandro Sacco

RIETI - Gli studenti-musicisti della Basilio Sisti continuano a ottenere consensi nei concorsi musicali online, dopo i successi presso il Concorso Internazionale di esecuzione musicale “IspirAzioni Sonore” è arrivata un’altra grande soddisfazione in due Concorsi musicali, “Terra di Severino” Città di Roccasecca 2022 (Digital Edition) in ricordo del famoso flautista Severino Gazzelloni e al VI Concorso Nazionale “Scuole in Musica” nella edizione online di Verona, concorso che ha visto la partecipazione di oltre ottomila giovani musicisti provenienti da tutte le regioni italiane.

Ai concorsi ha partecipato la classe di flauto traverso guidata dal Prof. Sandro Sacco, ottenendo ottimi risultati, da sottolineare il Primo premio nella Cat. Solisti con 97/100 al Concorso “Terra di Severino” per Elena Giovannelli ottenuto con l’esecuzione dell’Andante di W. A. Mozart e Irlandese di C. Bolling e il Secondo Premio nella Cat. Solisti con 93/100 per Davide Di Fazi che si è cimentato nella Sonata in Fa di A. Vivaldi e La Passeggiata di Puccettino di N. Rota. Gli allievi del Prof. Sacco si distinguono anche nel Concorso “Scuole in Musica” di Verona raggiungendo nella Sezione I dedicata alle scuole ad indirizzo musicale Primi premi con Giorgia Sinibaldi (95/100 - Cat. C Solisti Terza Media), Carlotta Cerroni (95/100 - Cat. B Solisti Seconda Media) e il Duo flauto e pianoforte Elena Giovannelli-Bianca Borri (95/100 - Cat. D musica d’insieme) e Secondi premi con il Sestetto di Flauti della classe I composto da Stefano Gregori, Giulia Guillaume, Flaminia Maria Lallo, Giulia Manzara, Giacomo Poscente e Lorenzo Vecchi (93/100 - Cat. D musica d’insieme), Elena Giovannelli (93/100 - Cat. C Solisti Terza Media), Livia Bartocci (93/100 - Cat. B Solisti Seconda Media), Davide Di Fazi (92/100 - Cat. B Solisti Seconda Media), Davide Mattei (91/100 - Cat. C Solisti Terza Media), e il Duo flauto e pianoforte Emma Perotti-Viola Petrangeli (90/100 - Cat. D musica d’insieme).

Soddisfazione per gli insegnanti e per i ragazzi, che nonostante la complessità anche di quest’anno scolastico, sono riusciti a esprimersi ottenendo eccellenti risultati. Per i risultati: www.concorsoscuoleinmusica.it