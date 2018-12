© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sono aperte le prenotazioni per il concerto gratuito di chiusura dell’edizione 2018 della Valle del Primo Presepe. Come accaduto per il momento inaugurale, anche la cerimonia conclusiva della manifestazione sarà infatti caratterizzata dalla musica. A salire sul palco del teatro Flavio Vespasiano sarà l’Anonima Frottolisti, ensemble specializzato in musica antica che per l’occasione presenterà “Noe Noe”: una ricerca sonora sulla musica del Natale tra Medioevo e Rinascimento."Alla scoperta della musica al tempo di Francesco": l’evento, in programma per il 5 gennaio sarà un viaggio dal gregoriano alla polifonia del primo Rinascimento: repertori diversi dal punto di vista estetico, che segnano il passaggio dei secoli, del gusto, della ricerca compositiva. Il repertorio eseguito da Anonima Frottolisti, è frutto della ricerca minuziosa di manoscritti e prime opere a stampa del ‘500: una ricerca filologica e accurata che evidenzia la caratteristica stessa dell’ensemble, che esegue le partiture su copie di strumenti originali e affida la propria interpretazione alle rigorose regole della prassi antica."Le premiazioni dei concorsi": lo spettacolo di chiusura sarà anche l’occasione per premiare i vincitori dei concorsi legati alla Valle del Primo Presepe. In particolare saranno premiate le migliori opere tra i quarantasei presepi giunti a Rieti per la competizione internazionale di arte presepiale, e le più belle proposte tra gli oltre sessanta lavori presentati dalle scuole.Una edizione da record: "Numeri che confermano il successo della manifestazione voluta dalla Chiesa di Rieti, in collaborazione con i Comuni di Rieti e Greccio, per riscoprire e promuovere il significato originale del primo presepe realizzato a Greccio da san Francesco. Un gradimento manifestato già dalla straordinaria partecipazione allo spettacolo inaugurale del primo dicembre e confermato dal notevole afflusso di visitatori alle diverse esposizioni in città e presso il santuario e il borgo di Greccio. Il presepe realizzato dal maestro Artese sotto gli archi del vescovado, in particolare, nei giorni di punta ha fatto registrare oltre 1.000 visitatori ogni ora"."Come prenotare": il concerto dell’Anonima Frottolisti è a ingresso gratuito, su prenotazione fino ad esaurimento posti. I biglietti si possono prenotare alla mail: info@valledelprimopresepe.it".