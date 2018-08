RIETI - E' uno degli strumenti più versatili ed accessibili al grande pubblico ed è in grado di suscitare le emozioni più belle negli ambiti più disparati della musica: dal rock al pop, al jazz. Ma è sicuramente nella sua versione classica che la chitarra raggiunge le sue vette più sublimi. Un'opportunità che sarà offerta anche alla nostra città che mercoledì 22 agosto alle 18, nella suggestiva cornice della chiesa di San Rufo, in pieno “ombelicus Italiae”, potrà godere del concerto della giovanissima artista Valeria Palladino, la quale si esibirà in brani di Bach, Regondi, Dowlad, Mertz.



Un'iniziativa, quella prevista, nata dalla passione di un altro giovane artista reatino, Giovanni Rossi, collega di corso della concertista presso il conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia ed il quale – per amore alla musica ed alla città – ha voluto un evento che non capita certo tutti i giorni nella realtà musicale cittadina. Grazie alla disponibilità della diocesi di Rieti e di Mons. Giovanni Maceroni – che della deliziosa chiesa dedicata a San Rufo è il responsabile – è stato così possibile dar vita a questa iniziativa.



Nativa di Campobasso, la giovane Valeria Palladino – così come Rossi – è oramai giunta al termine del suo corso di studi di chitarra classica presso il prestigioso conservatorio perugino, dove studia con il M° Antonio Pantaleo e segue regolari corsi di perfezionamento con il M° Leonardo De Angelis: tutto ciò in vista dell'agognato diploma che la giovane molisana discuterà il prossimo mese di settembre. Appuntamento dunque mercoledì 22 alle 18 preso la chiesa di san Rufo.

