© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un concerto di musica solistica e da camera, con musiche di Beethoven e Brahms, per celebrare i nascenti talenti della musica classica reatina. Nel foyer del teatro Flavio Vespasiano, giovedì 28 marzo alle 21, l’associazione musicale Diapason guidata da Gabriele Pirrotta propone il terzo appuntamento di musica solistica e da camera, dopo i primi due concerti già andati in scena il 31 gennaio e il 23 febbraio scorsi.Ad esibirsi al pianoforte sarà Daniele Angeletti con la sonata di Beethoven “Appassionata”, mentre Gian Marco Masini (Pianoforte) e Gloria Santarelli (Violino) duetteranno proponendo brani di Beethoven e Brahms.Biglietti in vendita nel giorno del concerto presso il botteghino del teatro Flavio, dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 18.30 e dalle 20 fino all’inizio del concerto.Info e prenotazioni: 389-5838906, botteghino del teatro Flavio Vespasiano 0746-287318.