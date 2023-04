A passo di tango, il concerto del 27 aprile a San Giorgio

RIETI - A passo di tango: riprende così, giovedì 27 aprile, la rassegna di primavera della Fondazione Varrone che vedrà sul palco dell’ex chiesa San Giorgio il Musì Tango Project, ovvero la voce di Maria Rosaria De Rossi, Matteo Marinelli alla fisarmonica, Paolo Paniconi al pianoforte, Claudio Piselli al vibrafono e Sandro Sacco al flauto traverso. Ed essendo il tango “un pensiero triste che si balla”, saranno Eliana Montanari e Ali Namazi a completare il concerto con interventi di ballo, comunicando le emozioni più vere dello spirito tanguero. L’ensemble Musì Tango nasce per raccontare l’evoluzione del tango, esplorando le pagine più celebri di questo genere musicale, dalla popolare Media Luz di Carlos César Lenzi, alle poetiche canciones rese celebri da Carlos Gardel, fino ad arrivare al ‪nuevo tango del grande bandoneonista e compositore ‪Astor Piazzolla.



Maria Rosaria De Rossi, diplomata in canto presso il Conservatorio “Casella” dell’Aquila, cantante eclettica, spazia dalla lirica, alla musica moderna, al jazz: insegna Canto moderno presso il Centro Studi Musicali “Pitoni” di Rieti. Matteo Marinelli, laurea in fisarmonica classica al Conservatorio “Santa Cecilia di Roma, allievo di Richard Galliano e Frank Marocco, vincitore di importanti concorsi nazionali e internazionali: ai concerti associa l’insegnamento in diversi istituti della provincia di Rieti. Claudio Piselli, vibrafonista e percussionista, ha lavorato con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Teatro San Carlo, ha suonato con compositori del calibro di Luis Bacalov, Ennio Morricone e Nicola Piovani, ed è all’uscita del suo secondo album, Love the Sunshine, in collaborazione con l’artista africana Oumy N’Diaye. Paolo Paniconi e Sandro Sacco, al pianoforte e al flauto, sono i due musicisti reatini che il pubblico di San Giorgio ben conosce e apprezza per la grande professionalità e versatilità musicale, che li porta a interpretare con la stessa sicurezza repertori che vanno dalla classica alla lirica, dal jazz al tango. Tango di cui sono appassionati “ambasciatori” Eliana Montanari e Ali Namazi, fondatori del Centro del Tango Argentino “Astor Piazzolla” di Roma, motore di una intensa attività didattica, divulgativa e culturale che ora tocca anche Rieti.



Musì Tango Project andrà in scena giovedì 27 aprile alle 18 all’ex chiesa San Giorgio di Rieti. L’ingresso è come sempre gratuito, fino ad esaurimento posti.