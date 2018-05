di Lorenzo Quirini

RIETI - Il Concerto di Fine Anno dell’Istituto Magistrale “Elena Principessa di Napoli” non ha deluso le aspettative e ha registrato l’ennesimo successo al Teatro Flavio Vespasiano. Un evento realizzato dai ragazzi dell’Indirizzo Musicale, guidati dai docenti, che insieme hanno reso omaggio ai più importanti compositori di sempre, come Rossini e Mozart, passando anche per artisti più moderni, come Leonard Cohen e i Coldplay. Un’annata dal sapore particolare per il Liceo Musicale, che per la prima volta dalla sua introduzione all’Epn, si appresta a salutare i ragazzi del quinto anno.



Una grande soddisfazione per il dirigente scolastico Gerardina Volpe e per l’intero corpo docenti. Eccellente il lavoro dell’orchestra e del coro scolastico, che anche questa volta hanno dato prova del loro talento a tutto il pubblico. Commovente il ricordo del Maestro Alessandro Nisio, a cui è stato reso omaggio con l’esibizione della figlia Viola, che ha portato in scena un toccante brano lirico, ricevendo il plauso di tutti i presenti. Ancora una volta il concerto di fine anno si è dimostrato un’esplosione di emozioni, tradotte con il linguaggio universale della musica.

Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA