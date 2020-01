© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In una perfetta ed entusiastica cornice di pubblico, si è tenuto ieri sera, 3 gennaio, al teatro Flavio Vespasiano il concerto di Nick The Nighfly e del suo 5et. Un successo per l’iniziativa voluta dal Rotary Club di Rieti a favore del centro per l’autismo Sant’Eusanio. L’artista scozzese, italiano d’adozione, animatore delle notti da più di trent’anni su Radio Montecarlo, ha entusiasmato il pubblico reatino, coinvolgendolo In ogni momento di un concerto che ha lambìto atmosfere jazz soul e pop, con omaggi anche a due grandi artisti italiani come Pino Daniele e Lucio Dalla.Soddisfazione è stata espressa dal presidente del club Giulio Mario Pizzòli che ha sottolineato come anche questa iniziativa,come tutte le altre varate e finanziate ogni anno, contribuisca al miglioramento della Comunità Locale e alla collaborazione con altre organizzazioni per stimolare ed attuare progetti per “servire al di sopra di ogni interesse personale”, da sempre slogan del Rotary International.