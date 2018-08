di Matteo Di Mario

RIETI – Nella serata di venerdì 17 agosto, alle 21,30, nella Sala Auditorium del Templum Pacis di Terminillo (ingresso gratuito), il M° Emanuele Stracchi terrà un concerto pianistico in cui proporrà un suo brano in prima esecuzione assoluta e musiche di Beethoven, Debussy, Verdi, Schumann, Bartók, Gulda e Gershwin.



“Il brano che presenterò in prima assoluta – afferma Stracchi – prende il nome di Bach - Variations ed è costruito intorno al celebre crittogramma musicale “Tema B.A.C.H”, nel quale le note cardine sono Si bemolle, La, Do, Si naturale”.



Classe 1990, Emanuele Stracchi ha studiato presso il Briccialdi di Terni ed il S.Cecilia di Roma, diplomandosi in Pianoforte e in Composizione con Lode, ottenendo poi il Diploma di II Livello “cum laude” in Pianoforte, con una tesi su Ligeti. Laureato anche in Filosofia con Lode, è autore di un saggio sulla musica in Platone e Nietzche. Pianista, direttore, compositore, ha all’attivo oltre 250 concerti in svariati contesti artistici, compresa la musica da camera ed il jazz. Attivo nel mondo della musica contemporanea e nell’ambito di ricerca musicologica, ha già curato diverse prime esecuzioni assolute. Selezionato in vari progetti, come il “Solisti con Orchestra” a Roma e la “Call For Young Performers 2018” a Milano, è stato vincitore di concorsi musicali internazionali, ottenendo anche il Premio Novecento 2015 del Concorso Luigi Nono di Venaria Reale, Torino. Recentemente, è stato allievo di Lilya Zilberstein nella classe di pianoforte presso la prestigiosa Accademia Musicale Chigiana di Siena.



IL PROGRAMMA DEL CONCERTO

L. V Beethoven, 32 Variazioni in Do minore, WoO 80 (1809)

L. V Beethoven, Bagatella in La minore, WoO 59 (“Für Elise”, 1810)

G. Verdi, Romanza e Valzer in Fa maggiore (1860)

R. Schumann, Abegg - Variationen, Op.1 (1830)

B. Bartók, Suite, Op.14 (1916)

F. Gulda, Prelude and Fugue (1968)

E. Stracchi, Bach - Variations (2018) *prima esecuzione assoluta

G. Gershwin, Rhapsody in Blue (1924)

Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:07



