RIETI - I Nomadi fanno tappa in Sabina, con una data gratuita del loro tour “Nomadi tutta la vita” . L’ inossidabile gruppo emiliano, tra i più longevi a livello nazionale con 55 anni di attività alle spalle, passa anche per Frasso Sabino, sabato 20 Luglio dalle 21.30, grazie all’iniziativa del comitato “Se non ho te”.Occasione eccezionale per riascoltare una band in grado di appassionare un pubblico vastissimo, che comprende giovani e non; ed il merito è di un repertorio eterogeneo, ricco di pezzi impegnati ed altri più scanzonati.Una lunga carriera quella dei Nomadi, che pur cambiando diversi elementi della formazione nata con il compianto Augusto Daolio, hanno sempre riscosso successo, grazie ad interpreti talentuosi come Danilo Sacco e l’attuale voce del gruppo Yuri Cilloni, tra gli altri.Ai brani che tutti conosciamo, come “Vagabondo” e “Un pugno di sabbia”, se ne aggiungono altri più recenti ma comunque di grande qualità, come “Ti Porto a Vivere” e “Milleanni”, che tutti potremo scoprire questo sabato sera in via Mirtense a Frasso Sabino.