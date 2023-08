Greccio, tutto pronto per il concerto di Nicola Piovani. Ecco le modifiche alla viabilità

RIETI - In attesa del concerto evento di domani a Greccio col maestro e Premio Oscar Nicola Piovani che nell’ambito delle iniziative di “Greccio 2023. Un anno con Francesco a Greccio, Rieti e Valle Santa” si esibirà sul Prato del Santuario dalle 19 col suo spettacolo “La musica è pericolosa”, sono state rese note le modifiche alla viabilità.

Modifiche alla viabilità

In occasione del concerto di domani domenica 27 agosto, si istituisce un senso unico di marcia nella “SP1 – Anello di Greccio”, con la seguente direzione: Spinacceto, Greccio capoluogo (piazza Roma), via san Francesco, Santuario, via dei Frati, incrocio SP1 (via Limiti Nord); dalle ore 16 alle ore 22 e comunque fino al termine dell’evento.

Si informa inoltre che per ragioni organizzative e logistiche, il servizio con le navette precedentemente annunciato non verrà attivato.