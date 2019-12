RIETI - Concerto di Natale presso il teatro dell'Istituto Bambino Gesù di Rieti.



"Lo Studio dentistico Anaclerico - si spiega in una nota - saluta l'arrivo del Santo Natale offrendo, a tutta la cittadinanza, un concerto unico nel suo genere e che avrà come protagonista un' eccellenza reatina come il coro D'altro Canto. Diretto da Matteo Troili, il coro ci farà respirare l'atmosfera di festa attraverso un repertorio Gospel e Jazz, a tema natalizio.

L'evento si svolgerà domenica 15 dicembre, con inizio alle 18, presso il teatro dell'Istituto Bambin Gesù, in via Garibaldi, a Rieti".