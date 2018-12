Il Liceo Musicale di Rieti, come di consueto, offrirà alla città, alle famiglie e agli studenti, l'atteso concerto di Natale, un appuntamento ormai entrato a far parte degli eventi cittadini attesi e che animano il periodo natalizio.



L'elevato e riconosciuto livello artistico espresso dagli allievi del Liceo Musicale ancora una volta non deluderanno le attese. Saranno eseguiti sia brani musicali collegati al tema del Natale che riferiti ad importanti compositori come Mozart, Zardi, Reger, Leontovyč, Waignein, Battiato e altri ancora.



Il concerto verrà eseguito all’Auditorium “Varrone” alle 17.30 del 19 dicembre, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. © RIPRODUZIONE RISERVATA