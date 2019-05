© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il grande organista Frédéric Deschamps torna a esibirsi a Rieti, alle tastiere dell'organo monumentale Dom Bedos–Roubo, nella chiesa di San Domenico. Il maestro francese è in città in occasione dell’incisione di un disco dedicato ad autori francesi, e si esibirà oggi, mercoledì 1° maggio alle 19 in un concerto gratuito voluto dal Comitato San Domenico con un repertorio di musiche classiche e contemporanee.Dopo una pima parte dedicata all'omaggio a Johann Sebastian Bach, di cui ricorre il 334° anniversario della nascita, e alle melodie francesi di Lully, Rameau, Haendel, Balbastre, il musicista eseguirà brani inconsueti per il repertorio d'organo, con rielaborazioni di musiche di Nicola Piovani, Ennio Morricone e di alcuni tra i più celebri brani popolari. Frédéric Deschamps, considerato tra i più virtuosi maestri d'organo del panorama internazionale, è nato nel 1985 a La Rochelle nel 1985. A 15 anni, dopo alcuni anni di conservatorio, incontra l'organista Francis Chapelet, celebre concertista internazionale e grande specialista della musica barocca europea, e scopre i lavori del repertorio europeo del XVIe al XVIIIe secolo. Dal 2013 ad oggi si è esibito, ha dato più di ottanta concerti nel mondo durante i quali ha potuto dividere col pubblico un repertorio che copre più di cinque secoli di musica. Il suo talento nell’improvvisare, in tutti gli stili, è anche riconosciuto ed apprezzato ovunque. Frédéric Deschamps è organista titolare del grande organo storico Christophe Moucherel (1736, della cattedrale Sainte-Cécile, considerato come uno dei più grandi organi barocchi dell'Europa, e anche del grande organo sinfonico Maurice Puget (1930), della collegiale Saint-Salvi ad Albi.