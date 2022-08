Concerto di Sandro Sacco e Paolo Paniconi all’Interocrea festival 2022

RIETI - Appuntamento giovedì 4 agosto alle 21.30 nella Chiesa di Santa Chiara ad Antrodoco (RI) in occasione di Interocrea Festival 2022 con il concerto del Musi’ Duo di Sandro Sacco al flauto traverso e Paolo Paniconi al pianoforte.

Il duo, che già in altre occasioni ha regalato intense emozioni al pubblico, proporrà un viaggio ideale nel repertorio per flauto e pianoforte, con un programma ricco e vario attraversando la musica classica, per arrivare alla musica romantica e contemporanea. Un suggestivo percorso di brani appartenenti a culture musicali diverse con autori come Popp, Verdi, Bizet e molti altri.

I componenti del Musi’ Duo dopo gli studi in Conservatorio, hanno realizzato un’intensa attività artistica partecipando tra le tante manifestazioni a rassegne internazionali come Moto Perpetuo, Premio Roma, Exclamate Jubilum, Perdonanza Festival, Reate Festival, Majellarte, RIC Festival, Concerti presso l’Auditorium Parco della Musica e presso l’Auditorium Ennio Morricone, Concerti a Villa Medici, Palazzo Barberini partecipando inoltre, a produzioni discografiche e televisive.