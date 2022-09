Successo del concerto Quando la musica è cinema al Festival Radici Auree

RIETI - Tante le emozioni sabato 3 settembre al concerto del Musi’ trio nella cornice della Sala Consiliare del Comune di Rivodutri, in occasione del Festival Radici Auree, allestito dall’Amministrazione comunale, con il finanziamento oneroso del Mibact-direzione spettacoli dal vivo e della Regione Lazio, che sta animando la stagione culturale e turistica del comune reatino.

Maria Rosaria De Rossi (cantante), Sandro Sacco (flautista) e Paolo Paniconi (pianista e compositore), i musicisti che hanno proposto “Quando la Musica è cinema” con brani tratti dalle più belle colonne sonore di film, che hanno scritto nel tempo la storia del cinema, dall’”Eternamente” di “Luci della ribalta” di Charlie Chaplin per arrivare a un’antologia di brani di Ennio Morricone quali “C’era una volta il west”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Mission”, “C’era una volta in America”, tanto per citarne alcuni. Il concerto ha spaziato anche sulle colonne sonore di Andrew Lloyd Webber, Richards Rodgers, Nino Rota, Luis Bacalov e Nicola Piovani, musiche accompagnate in contemporanea da proiezioni e immagini cinematografiche.

Il Musi’ trio ha entusiasmato tutti dai più giovani agli over sessanta con un mix di musiche che ha incantato il pubblico, sia con il flautista Sandro Sacco che vanta personalità e virtuosismo nell’interpretazioni delle musiche di Rota e Morricone sia con il repertorio vocale di Maria Rosaria De Rossi. C’è poco da aggiungere se non evidenziare l’aspetto interessante del concerto, è stato l’aver utilizzato gli originali arrangiamenti del compositore reatino Paolo Paniconi, musiche che hanno incorniciato momenti di grande suggestione. Soddisfazione degli organizzatori della manifestazione e del Sindaco Michele Paniconi presente al concerto.