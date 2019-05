© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tanta serenità, forti emozioni e grande coinvolgimento da parte degli allievi del Liceo Musicale, degli insegnanti e di tutti i partecipanti, con in prima fila i numerosi genitori degli studenti e i rappresentanti della Questura, dell'Arma dei Carabinieri e dell'amministrazione comunale, al concerto di chiusura dell'anno scolastico nel pomeriggio del 18 maggio, coordinato dalla professoressa Elena Trippitelli.Tra il pubblico anche alcuni docenti e la professoressa Paola Testa, Dirigente scolastica dell'I.C . "A. M. Ricci" di Rieti. Gli studenti, guidati dai loro maestri di musica, si sono esibiti esprimendo un intenso e personale coinvolgimento e tutti i presenti non hanno risparmiato applausi e ringraziamenti.Il saluto della professoressa Gerardina Volpe, Dirigente Scolastico del Liceo "Epn", è stato rivolto a tutti e ciascuno, valorizzando il contributo di ogni componente della comunità educativa. Un particolare ringraziamento è stato inviato a monsignor Domenico Pompili per aver dato la disponibilità dell'uso dei locali del capiente e attrezzato centro pastorale di Contigliano.Molto vario e di indubbia eccellenza il repertorio musicale eseguito degli allievi del Liceo Musicale, da brani musicali classici di importanti compositori a quelli più recenti che hanno segnato l'età moderna della storia della musica.Sala in piedi per applaudire, con il brano finale, tutti gli alunni è un saluto e un augurio a tutti gli studenti che affronteranno quest'anno l'Esame di stato.