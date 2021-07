Tutto pronto per il concerto acustico di Galoni in via dei Pozzi

Giovedì 29 Luglio 2021, 12:20

RIETI - Emanuele Galoni torna a Rieti, portando con sé la sua canzone d’autore. È anche il ritorno della musica dal vivo in via dei Pozzi, dove Galoni si esibirà stasera (29 luglio) in acustico: una buona occasione per scoprire o riscoprire brani come “Carta da Parati”, Il Migliore dei Cecchini” e “I Navigatori”, solo per citarne alcuni.

Torna a Rieti un artista che ha riscosso più volte l’attenzione degli amanti del genere, collezionando migliaia di visualizzazioni sulle piattaforme online dove, da giugno 2020, è presente anche un brano che riflette sul lockdown e sulla pandemia in generale. “Stare a un metro di distacco o respingere un abbraccio da tempo è dentro al nostro DNA” recita un significativo verso del testo de “L’Esercizio Fisico di Piangere”, uno dei più recenti scritti da Galoni.

Appuntamento alle 22 con uno spettacolo da non perdere per tutti gli amanti della canzone d’autore moderna, nella cornice del Be’er Garden, che apre così la sua stagione concertistica all'aperto.