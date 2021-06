The Shirvani Sisters live in Montasola, il concerto delle due artiste romane

RIETI - The Shirvani Sisters live in Montasola oggi pomeriggio alle 18.30 presso il Parco all’aperto Il Monte. Un concerto delle due artiste romane di origini anglo persiane nel paese dove hanno fondato l’eco accademia nel bosco. Leila Shirvani, violoncello e Sara Shirvani, pianoforte, due musiciste ricche di talento, fuori dagli schemi consolidati, cittadine del nuovo villaggio globale e figlie della generazione Erasmus.

Il progetto

Durante la pandemia hanno avuto l’idea di dar vita all’Eco Accademia nel Bosco, la prima accademia eco sostenibile che consentirà a tutti i ragazzi di studiare la musica a stretto contatto con la natura.

L’idea dell’Eco Accademia nel Bosco è quello di riportare la musica “analogica” alle proprie radici, immersa nella natura e a contatto con la terra. Sarà luogo di ritiri musicali, di meditazione, di corsi, una casa per nuovi progetti artistici, una sala prove per chi ne ha bisogno e un palcoscenico per grandi concerti.

Questa sera il live dal Monte per far conoscere a chi ancora non lo sapesse del puro e cristallino talento di due artiste di fama internazionale.