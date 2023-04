Un tuffo nel passato col concerto di Daniele Groff al Be’er Sheva

RIETI - Il successo nazionale tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, e poi è rimasto nel cuore dei tanti che cantano ancora le sue canzoni. Daniele Groff arriva a Rieti, portando con sé il suo stile e la sua voce graffiata, vicino al Britpop degli Oasis, ma tutto italiano: lo stesso sound che, negli anni, si è fatto apprezzare in cornici di rilievo come il Festival di Sanremo del ’98 e il Festivalbar del 2004.



Ancora tanti i click per i brani del cantautore trentino, con “Daisy”, dall’album d’esordio “Variatio 22”, che sfiora il milione di visualizzazioni e “Sei un Miracolo” che supera i 3 milioni di views, solo per citarne alcuni; poi un curriculum che vanta collaborazioni anche con Lucio Dalla e Renato Zero, tra gli altri. Si deve a Groff anche il brano "Everyday", del 1999, impiegato da Leonardo Pieraccioni per il film "Il Pesce Innamorato"



Concerto dal valore “generazionale” quello di domani sera al Be’er Sheva in Via dei Pozzi, dove Daniele Groff è atteso per un tuffo negli anni ’90, ma soprattutto per una serata musicale di indiscutibile livello.