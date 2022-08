Grande successo di pubblico per “I Colori del Vento” in piazza San Francesco

RIETI - Grande successo di pubblico per “I Colori del Vento” che ieri sera hanno realizzato un appassionato spettacolo nella splendida cornice di Piazza San Francesco.

Il gruppo di giovani musicisti professionisti ha fatto rivivere per più di due ore a grandi e piccoli un fantastico viaggio nel mondo Disney entusiasmando i presenti di tutte le età con le colonne sonore e le canzoni delle storie più amate del cinema di animazione, passando dal Re Leone ad Alladin, alla Sirenetta, Mulan e ai i più recenti Frozen e “Encanto”, l’ultimo successo Disney coronato dall’Oscar che ha coinvolto il pubblico nei canti e nei balli.

Il gruppo “I Colori del vento”, nato nel 2019 dalla passione per la musica ed i cartoni animati, ha subito uno stop a causa della pandemia ma i ragazzi senza farsi perdere d’animo hanno proseguito il loro percorso ritrovandosi carichi e determinati quest’estate.

Le voci di Maria Flavia Zannetti e Luigi Pennino, la batteria e le percussioni di Cristiano Rossi, il basso di Mattia Rossi, la chitarra di Giovanni Rossi e le tastiere di Vanessa Rinaldi torneranno a suonare davanti al pubblico di Terni già stasera alle 20:30 ospiti del locale “Già me Gustav” in Piazza San Giovanni Decollato a Terni. Per gli altri appuntamenti sarà possibile seguire la pagina Instagram coloridelvento_disney.