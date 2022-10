L’organo come un’orchestra barocca: giovedì il concerto di Christian Tarabbia

RIETI - L’organo come un’orchestra barocca: è la proposta di Christian Tarabbia al pubblico reatino per il concerto del 27 ottobre a San Giorgio, il primo della rassegna Cantantibus organis della Fondazione Varrone che andrà avanti fino al 17 novembre. Il giovane organista, novarese di Arona, aprirà la sua esibizione con un Preludio di Andreas Kneller, per esaltare le caratteristiche del Pinchi-Skrabl di San Giorgio, organo di ispirazione tedesca settecentesca. La parte centrale del programma è dedicata a Johann Sebastian Bach con un repertorio che consente di far suonare l’organo come fosse un’orchestra barocca, ciò anche grazie a brani trascritti dello stesso Tarabbia. Seguirà un pezzo di Gottfied August Homilius, che apre la raccolta dei Corali di Lipsia, e infine Johann Ludwig Krebs, allievo di Bach, con un Corale di spirito natalizio e un Preludio e fuga ispirato al filone barocco del suo maestro. Il concerto inizia alle 18,30. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.