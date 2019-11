RIETI - Un concerto aperto alla popolazione quello che domani, domenica 24, ha organizzato l’Associazione Banda

musicale di Scandriglia. Un appuntamento che, come ogni anno, si rinnova sotto il segno della continuità e della religione, voluto ed organizzato dall’Associazione per i festeggiamenti in onore di Santa Cecilia. In programma alle 11 la santa messa e, a seguire, il tradizionale concerto che sarà diretto dal maestro Claudio Gamberoni. Per chi vorrà partecipare anche al pranzo presso la “Locanda dell’olio”, potrà rivolgersi direttamente agli organizzatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA