RIETI - Si terrà mercoledì 11 dicembre, alle 18.00, alla presenza delle massime autorità provinciali, nella splendida cornice del Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, il concerto di Natale della Banda Musicale della Polizia di Stato, che sarà anche l’occasione per il Questore di Rieti Dott. Antonio Mannoni, che lascerà questa sede per un altro prestigioso incarico affidatogli dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per salutare i graditi ospiti e la cittadinanza.



Ospiti d’eccezione saranno i cantanti Red Canzian ed Alex Britti, il sassofonista Stefano Di Battista ed il comico Dado.



La Banda Musicale della Polizia di Stato eseguirà brani dei più grandi compositori del panorama musicale internazionale con arrangiamenti del maestro Roberto Granata, che dirigerà il concerto.



L’evento sarà presentato da Ilario Di Giovambattista di Radio Radio. © RIPRODUZIONE RISERVATA