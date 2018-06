RIETI - Successo ad Amatrice con i musicisti (maestri e allievi) e le famiglie della scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale "Lewis Carroll" dell'Istituto Comprensivo "Theodor Mommsen" per il concerto di solidarietà a supporto della ricostruzione in corso.



L'intero istituto ha raccolto 800 euro da donare al Comune di Amatrice, alla cui "Casa della Musica" - in procinto di realizzazione - uno studente ha voluto regalare la propria chitarra.



Dopo la prima edizione di "Licei in musica" lo scorso anno al Russell, prosegue l'impegno delle scuole del VII Municipio nella testimonianza attiva e fattiva di una prossimità tutt'altro che di maniera: l'Amministrazione sostiene con forza e convinzione queste iniziative, promuovendone la continuità nel tempo e nello spazio

Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:09



